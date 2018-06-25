В Швеции стартует массовое чипирование населения

Шведы считают, что после введения подкожного RFID-чипа жизнь станет значительно проще.

Теории заговора о тотальном контроле правительства над человеком, похоже, совсем не беспокоят прогрессивных шведов — более 3,5 тыс. человек добровольно записались на чипирование, сообщает Science Alert. По мнению добровольцев, подкожный чип, вживляемый с помощью специального пистолета между большим и указательным пальцем, позволит объединить в одном устройстве кошелёк, проездной на метро, поезд, пропуск от офиса и ключи от квартиры.

Считается, что любовь шведов к упрощению повседневных предметов берёт начало в системе социального обеспечения, данными из которых большинство из жителей Швеции может охотно поделиться, если их об этом попросить. При этом большинство прогрессивных шведов — трансгуманисты. Люди, которые верят, что достижения науки и техники могут избавить человека от большинства сложностей, связанных со здоровьем, выполнением бытовых задач и всего того, что доставляет обычному человеку беспокойство.