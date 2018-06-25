Компания ZTE не может починить писсуары в штаб-квартире из-за санкций США
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Пока США окончательно не снимут с ZTE санкции, компания будет отрезана от контактов с американскими партнёрами.
Крупная китайская технологическая компания столкнулась ещё с одной проблемой из-за американских санкций. ZTE не может отремонтировать писсуары в своей штаб-квартире, так как для этого необходимы соответствующие запчасти, сообщает The Verge со ссылкой на Southern China Morning Post.
О курьёзном случае стало известно после того, как один из сотрудников ZTE опубликовал в микроблоге Weibo фотографию из уборной компании. На ней видна табличка над одним из писсуаров, на которой написано, что корпорация не может починить писсуар из-за американских санкций. Дело в том, что писсуар сделан в США, а ZTE не может приобрести к нему необходимые детали.
В мае Лайф писал, что ZTE могут освободить от санкций США по просьбе руководства Китая. Тем не менее корпорация уже потеряла из-за скандала около 3 млрд долларов. Напомним, что ранее ZTE уличили в торговле со странами, находящимися под санкциями, — Ираном и Северной Кореей.