Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 09:40

Компания ZTE не может починить писсуары в штаб-квартире из-за санкций США

Фото &copy; AP Photo/Ng Han Guan

Фото © AP Photo/Ng Han Guan

Пока США окончательно не снимут с ZTE санкции, компания будет отрезана от контактов с американскими партнёрами.

Крупная китайская технологическая компания столкнулась ещё с одной проблемой из-за американских санкций. ZTE не может отремонтировать писсуары в своей штаб-квартире, так как для этого необходимы соответствующие запчасти, сообщает The Verge со ссылкой на Southern China Morning Post.

О курьёзном случае стало известно после того, как один из сотрудников ZTE опубликовал в микроблоге Weibo фотографию из уборной компании. На ней видна табличка над одним из писсуаров, на которой написано, что корпорация не может починить писсуар из-за американских санкций. Дело в том, что писсуар сделан в США, а ZTE не может приобрести к нему необходимые детали.

В мае Лайф писал, что ZTE могут освободить от санкций США по просьбе руководства Китая. Тем не менее корпорация уже потеряла из-за скандала около 3 млрд долларов. Напомним, что ранее ZTE уличили в торговле со странами, находящимися под санкциями, — Ираном и Северной Кореей.

BannerImage
Андрей Ставицкий
  • Новости
  • туалеты
  • zte
  • Санкции против России
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar