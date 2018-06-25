Песков рассказал, что мешает обмену задержанных россиян и украинцев

— Пока мешает несогласованность действий. Два омбудсмена продолжают согласовывать. Одно посещение должно было быть в Омске, и туда не смогла прийти украинская коллега, поэтому был украинский консул. Теперь должно ответное действие — на Украине, — отметил Песков.