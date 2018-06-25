Песков рассказал, что мешает обмену задержанных россиян и украинцев
Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несогласованность действий основным фактором, который мешает обмену российских и украинских заключённых.
— Пока мешает несогласованность действий. Два омбудсмена продолжают согласовывать. Одно посещение должно было быть в Омске, и туда не смогла прийти украинская коллега, поэтому был украинский консул. Теперь должно ответное действие — на Украине, — отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о заверении президента Украины Петра Порошенко, что Татьяна Москалькова беспрепятственно может совершить визит на Украину.
— Но происходит обмен условий, что затрудняет процесс и затягивает его по времени, но работа продолжается, — подчеркнул Песков.