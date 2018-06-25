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Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 12:56

Песков рассказал, что мешает обмену задержанных россиян и украинцев

Дмитрий Песков. Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несогласованность действий основным фактором, который мешает обмену российских и украинских заключённых.

— Пока мешает несогласованность действий. Два омбудсмена продолжают согласовывать. Одно посещение должно было быть в Омске, и туда не смогла прийти украинская коллега, поэтому был украинский консул. Теперь должно ответное действие — на Украине, — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о заверении президента Украины Петра Порошенко, что Татьяна Москалькова беспрепятственно может совершить визит на Украину.

— Но происходит обмен условий, что затрудняет процесс и затягивает его по времени, но работа продолжается, — подчеркнул Песков.

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Александр Юнашев
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