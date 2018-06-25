Швейцарская газета просит поддержать сборную фотографиями с "албанским" орлом
Фото: © РИА Новости/Елена Руско
Швейцарское издание Blick решило организовать флешмоб в поддержку сборной. Журналисты просят читателей фотографироваться, изображая руками двуглавого орла — символ Албании. Фото хотят распространить в социальных сетях и в самой газете.
В матче против сборной Сербии швейцарские футболисты албанского происхождения Гранит Джака и Джердан Шакири именно этим жестом отпраздновали свои голы. В ФИФА считают, что это могло быть провокацией в отношении сербов, так как эта страна не признаёт государство Косово. В отношении футболистов было начато расследование, им может быть назначена двухматчевая дисквалификация. Швейцарские СМИ выступают против этого и хотят поддержать футболистов с помощью флешмоба.
Швейцария обыграла команду Сербии со счётом 2:1. Оба гола швейцарцев забили уроженцы Косово.