Швейцарская газета просит поддержать сборную фотографиями с "албанским" орлом

В матче против сборной Сербии швейцарские футболисты албанского происхождения Гранит Джака и Джердан Шакири именно этим жестом отпраздновали свои голы. В ФИФА считают, что это могло быть провокацией в отношении сербов, так как эта страна не признаёт государство Косово. В отношении футболистов было начато расследование, им может быть назначена двухматчевая дисквалификация. Швейцарские СМИ выступают против этого и хотят поддержать футболистов с помощью флешмоба.