"Суперсемейка-2" вторую неделю лидирует в российском прокате

Мультфильм вышел на широкие экраны 14 июня. С того времени на него регулярно ходят зрители.

Мультфильм "Суперсемейка-2" уже вторую неделю подряд занимает первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ. Американский фантастический мультфильм режиссёра Брэда Берда с 21 по 24 июня собрал 179,6 миллиона рублей.

В прокат лента вышла 14 июня. Мультфильм рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.