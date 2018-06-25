"Суперсемейка-2" вторую неделю лидирует в российском прокате
Фото © "Суперсемейка 2"
Мультфильм вышел на широкие экраны 14 июня. С того времени на него регулярно ходят зрители.
Мультфильм "Суперсемейка-2" уже вторую неделю подряд занимает первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ. Американский фантастический мультфильм режиссёра Брэда Берда с 21 по 24 июня собрал 179,6 миллиона рублей.
В прокат лента вышла 14 июня. Мультфильм рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.
Второе место заняла комедия "8 подруг Оушена". Фильм вышел в РФ 21 июня и собрал 156,7 миллиона рублей. На третьем месте расположился фильм "Мир юрского периода — 2" — общие сборы ленты за три недели проката превысили один миллиард рублей.