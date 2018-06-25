"Мир Юрского периода — 2" стал лидером американского проката по сборам
Фото © "Мир Юрского периода 2"
Франшиза всё ещё остаётся одной из самых успешных. Новый фильм может собрать миллиард долларов в прокате.
За первые три дня проката в США фильм "Мир Юрского периода 2" собрал 150 миллионов долларов. Это меньше, чем 209 миллионов у первой части, но результат впечатлил аналитиков.
Во многих странах фильм вышел ещё две недели назад. Его суммарная касса уже составляет 711 миллионов долларов. Аналитики уверены, что лента соберёт миллиард долларов.
Бюджет продолжения составил 170 миллионов долларов. При этом зрители положительно оценивают ленту после просмотра. При этом "Восемь подруг Оушена" собрал 170 миллионов долларов по всему миру, а бюджет фильма составил 70 миллионов.