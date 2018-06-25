"Мир Юрского периода — 2" стал лидером американского проката по сборам

Франшиза всё ещё остаётся одной из самых успешных. Новый фильм может собрать миллиард долларов в прокате.

За первые три дня проката в США фильм "Мир Юрского периода 2" собрал 150 миллионов долларов. Это меньше, чем 209 миллионов у первой части, но результат впечатлил аналитиков.

Во многих странах фильм вышел ещё две недели назад. Его суммарная касса уже составляет 711 миллионов долларов. Аналитики уверены, что лента соберёт миллиард долларов.