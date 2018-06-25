Чемпион по Dota 2 извинился за слова о Гитлере и уничтожении русских
Фото © Twitter/Ivan Ivanov
Геймер Иван Бориславов достаточно резко высказался в сторону русских во время проведения публичного матча.
Инцидент произошёл 24 июня. Скриншот сообщений, в которых действующий чемпион по Dota 2 позволил себе резкое выражение, опубликовал пользователь Reddit.
Сообщения оставлены были пользователем Tomato. Эта учётная запись принадлежит Бориславову. В своём заявлении геймер написал: "Почему Гитлер не убил русских, было бы хорошо для всего мира".
В итоге геймер извинился за своё высказывание. Он заявил, что фанаты не увидят от него ничего подобного больше никогда. Также геймер рассказал, что осознаёт свою ответственность перед сообществом Dota 2 и признаёт, что говорил плохие вещи в игре.