Чемпион по Dota 2 извинился за слова о Гитлере и уничтожении русских

Геймер Иван Бориславов достаточно резко высказался в сторону русских во время проведения публичного матча.

Инцидент произошёл 24 июня. Скриншот сообщений, в которых действующий чемпион по Dota 2 позволил себе резкое выражение, опубликовал пользователь Reddit.

Сообщения оставлены были пользователем Tomato. Эта учётная запись принадлежит Бориславову. В своём заявлении геймер написал: "Почему Гитлер не убил русских, было бы хорошо для всего мира".