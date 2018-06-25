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Опубликовано 25 июня 2018, 13:56

Чемпион по Dota 2 извинился за слова о Гитлере и уничтожении русских

Фото &copy; Twitter/Ivan Ivanov

Фото © Twitter/Ivan Ivanov

Геймер Иван Бориславов достаточно резко высказался в сторону русских во время проведения публичного матча.

Инцидент произошёл 24 июня. Скриншот сообщений, в которых действующий чемпион по Dota 2 позволил себе резкое выражение, опубликовал пользователь Reddit.

Сообщения оставлены были пользователем Tomato. Эта учётная запись принадлежит Бориславову. В своём заявлении геймер написал: "Почему Гитлер не убил русских, было бы хорошо для всего мира".

В итоге геймер извинился за своё высказывание. Он заявил, что фанаты не увидят от него ничего подобного больше никогда. Также геймер рассказал, что осознаёт свою ответственность перед сообществом Dota 2 и признаёт, что говорил плохие вещи в игре.

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Сергей Сурепин
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