Кастинг актёров для сериала "Ведьмак" проведут с помощью поддельного сценария

Авторы нового шоу решили прибегнуть к повышенным мерам предосторожности, чтобы избежать утечек.

Сценаристка сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич заявила, что в ближайшее время начнётся кастинг. Проводить его авторы шоу будут с помощью поддельного сценария.

Обычно актёров во время прослушиваний просят зачитать фрагменты из финальной версии текста, однако в этот раз ситуация будет обстоять иначе. Хиссрич заявила, что она специально написала для всех персонажей дополнительные сцены — они не входят в сюжет сериала.