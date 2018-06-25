Кастинг актёров для сериала "Ведьмак" проведут с помощью поддельного сценария
Скриншот видео: youtube/Teaser PRO
Авторы нового шоу решили прибегнуть к повышенным мерам предосторожности, чтобы избежать утечек.
Сценаристка сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич заявила, что в ближайшее время начнётся кастинг. Проводить его авторы шоу будут с помощью поддельного сценария.
Обычно актёров во время прослушиваний просят зачитать фрагменты из финальной версии текста, однако в этот раз ситуация будет обстоять иначе. Хиссрич заявила, что она специально написала для всех персонажей дополнительные сцены — они не входят в сюжет сериала.
Такое решение было принято для того, чтобы избежать утечек сценария в Сеть. Премьера первого сезона "Ведьмака", состоящего из восьми эпизодов, намечена на 2020 год.