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Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 15:02

Кастинг актёров для сериала "Ведьмак" проведут с помощью поддельного сценария

Скриншот видео: youtube/Teaser PRO

Скриншот видео: youtube/Teaser PRO

Авторы нового шоу решили прибегнуть к повышенным мерам предосторожности, чтобы избежать утечек.

Сценаристка сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич заявила, что в ближайшее время начнётся кастинг. Проводить его авторы шоу будут с помощью поддельного сценария.

Обычно актёров во время прослушиваний просят зачитать фрагменты из финальной версии текста, однако в этот раз ситуация будет обстоять иначе. Хиссрич заявила, что она специально написала для всех персонажей дополнительные сцены — они не входят в сюжет сериала.

Такое решение было принято для того, чтобы избежать утечек сценария в Сеть. Премьера первого сезона "Ведьмака", состоящего из восьми эпизодов, намечена на 2020 год.

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Сергей Сурепин
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