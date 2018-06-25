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Опубликовано 25 июня 2018, 14:52

Microsoft работала с Razer над поддержкой мыши и клавиатуры для Xbox One

Компания планировала составить свод правил для использования соответствующих устройств в многопользовательских играх.

Фото &copy; Razer Inc

Фото © Razer Inc

В Сети появились слайды презентации, которую Microsoft подготовила для разработчиков в начале этого года. Документ посвящён введению официальной поддержки мыши и клавиатуры на Xbox One.

Фото © Razer Inc

Фото © Razer Inc

Вместе с этим документ рассказывает о совместной работе с производителем техники Razer. В презентации комплект Razer Turret называют одним из самых подходящих для консоли, а также рассказывают о том, что в играх на Xbox будет работать цветная подсветка Razer Chroma.

Также несколько слайдов посвящено тому, как будет работать поддержка компьютерных устройств ввода. Поддержка геймпада должна остаться обязательной. При этом к одному Xbox можно подключить только одну клавиатуру и одну мышь.

Поддержку планировали внедрить в апреле 2018 года. Пока нет информации, когда именно выйдет обновление для Xbox One.

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Сергей Сурепин
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