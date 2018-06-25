С возвращением! В Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение паспорта РФ

Документ призван облегчить жизнь тем, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик.

Законопроект, упрощающий получение жителями СНГ гражданства России, внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА "Новости". Автором документа является первый зампред думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Документ, с одной стороны, призван упростить жизнь для украинских беженцев, переехавших в Россию за последние несколько лет, а с другой — отменить ряд ограничительных мер для уроженцев СНГ, проживающих в России более 20 лет. Для них, например, предлагается отменить ограничения по срокам выдачи паспортов, которые предусмотрены законом "О гражданстве Российской Федерации". Сейчас он позволяет легализоваться только тем, кто въехал в Россию более 16 лет назад.

Наряду с этим законопроект предлагает продлить срок временного пребывания украинцев в России сверх 90 суток при наличии мотивированного заявления. Это поможет беженцам из Донбасса, которым по истечении этого срока просто некуда возвращаться из-за угрозы жизни и преследований.

Кроме того, для ряда категорий иностранных граждан предусмотрена "миграционная амнистия". В соответствии с ней украинец, даже просрочивший срок своего пребывания на территории России, сможет продлить разрешение на пребывание в нашей стране даже без выезда за её пределы.