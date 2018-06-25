Поклонская призвала относиться с пониманием к мигрантам с Украины

Парламентарий отметила, что люди переезжают жить в РФ и сталкиваются со многими проблемами при соблюдении требований миграционного законодательства.

Депутат Госдумы России от Республики Крым Наталья Поклонская призвала относиться с пониманием к проблемам мигрантов с Украины, комментируя внесённый сегодня в ГД на рассмотрение законопроект об упрощении получения гражданства РФ.

— Вопросы миграционного законодательства, получения гражданства РФ очень актуальны из-за ситуации на Украине, так как люди не могут сегодня проживать там, где идут боевые действия. Они не могут сегодня проживать в той стране, в которой уничтожается всё русское: язык, традиции, история. То, чем человек живёт. Люди вынужденно покидают территорию Луганска, Донецка. Вынужденно покидают территорию Украины, где им грозит только смерть. Либо заточение, тюрьма. Там они все предатели, изменники и тому подобное, — заявила Поклонская.

По словам депутата, люди переезжают жить в РФ, но сталкиваются со многими проблемами при соблюдении требований миграционного законодательства.

— Этот вопрос очень болезненный для всех. Я считаю, что (это) большое поле деятельности и для нас, депутатов ГД, и для тех чиновников, которые реализуют действующую норму законодательства. По-человечески надо, с пониманием относиться, — сказала депутат.

Поклонская также подчеркнула, что невозможно выполнять все требования дословно и надо идти на какие-то уступки, чтобы помочь людям.