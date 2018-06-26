США поддержали санкции ЕС и Канады против Мьянмы

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон поддерживает санкции Евросоюза и Канады против Мьянмы.

— Канада и наши партнёры по Европейскому Союзу предприняли на этой неделе действия по продвижению принципа ответственности за зверства в Бирме. Мы твёрдо поддерживаем эти действия, — сказала Нойерт, употребив в своём выступлении вместо слова "Мьянма" старое название страны Бирма.

Как подчеркнула Нойерт, Штаты уже не выдают визы руководству ВС Мьянмы. Также в Белом доме ранее решили внести в санкционный список местного генерала и подержали мандат миссии ООН по расследованию происходящего в Мьянме.