США поддержали санкции ЕС и Канады против Мьянмы
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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон поддерживает санкции Евросоюза и Канады против Мьянмы.
— Канада и наши партнёры по Европейскому Союзу предприняли на этой неделе действия по продвижению принципа ответственности за зверства в Бирме. Мы твёрдо поддерживаем эти действия, — сказала Нойерт, употребив в своём выступлении вместо слова "Мьянма" старое название страны Бирма.
Как подчеркнула Нойерт, Штаты уже не выдают визы руководству ВС Мьянмы. Также в Белом доме ранее решили внести в санкционный список местного генерала и подержали мандат миссии ООН по расследованию происходящего в Мьянме.
Стоит отметить, что ситуация в Мьянме обострилась в августе прошлого года после нападения боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на 30 опорных пунктов полиции. После этого инцидента власти начали силовую операцию в штате Ракхайн. Более 400 человек погибли в столкновениях. Также порядка 600 тысяч мирных жителей были вынуждены направиться в приграничные районы Бангладеш.