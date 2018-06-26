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Опубликовано 26 июня 2018, 01:49

Умер россиянин, которого сняли с рейса в Португалии из-за неприятного запаха

Фото: &copy;&nbsp;Flickr/ZaldyImg

Фото: © Flickr/ZaldyImg

Андрей Сучилин являлся лидером одной из московских арт-роковых групп 80-х — "До мажор".

Россиянин Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса в Португалии из-за неприятного запаха, вызванного болезнью, скончался. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его друг Лидия Тихонович.

Ранее газета Mirror сообщила, что самолёт Амстердам — Гран-Канария совершил экстренную посадку в Португалии из-за неприятного запаха от одного из пассажиров. Бортпроводники закрыли мужчину в туалете, а после приземления сняли с рейса.

После инцидента Сучилин написал в "Фейсбуке", что этим пассажиром оказался он. Мужчина рассказал, что запах появился из-за болезни. Позже стало известно, что у него начался некроз тканей.

По словам Лидии Тихонович, вскоре музыканта доставили в реанимацию, где он впал в кому. Несколько проведённых операций не смогли остановить некроз, и Сучилин скончался.

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Артём Андреев
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