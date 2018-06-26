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Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 04:39

В Госдуме выступили за отмену уголовной ответственности за репосты

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Авторами законопроекта стали депутат Сергей Шаргунов из КПРФ и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв.

В Госдуму внесли законопроект о переносе ответственности за репосты в Интернете из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях.

Авторами законопроекта выступили депутат Сергей Шаргунов из КПРФ и лидер партии "Родина" Алексей Журавлёв.

В качестве цели законопроекта его авторы отметили "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением". К таковым, по мнению Шаргунова и Журавлёва, можно отнести репосты новостей и сообщений в соцсетях и иных интернет-ресурсах.

Вместо уголовного наказания депутаты предлагают штрафовать граждан-нарушителей на сумму до 20 тысяч рублей, наказывать обязательными работами до 100 часов или арестом на 15 суток.

Инициативу Шаргунова и Журавлёва поддержал первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

— В принципе, я за то, чтобы, конечно, некоторые составы уголовно наказуемых деяний перебросить в КоАП, — приводит слова депутата РИА "Новости".

По мнению Синельщикова, такого рода преступления не относятся к категориям тяжких или сильно опасных для общества.

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Андрей Довлатов
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