Роспотребнадзор предупредил о жёлтой лихорадке в Нигерии
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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке жёлтой лихорадки в Нигерии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что с сентября прошлого года по начало июня 2018 года в стране зафиксировано 1903 случая, похожих на лихорадку. В итоге из 1724 исследованных проб вирус обнаружен лишь в 108. От заболевания скончались 47 человек.
Роспотребнадзор просит обращать внимание на данную информацию при планировании поездок.