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Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 06:27

Роспотребнадзор предупредил о жёлтой лихорадке в Нигерии

Фото: &copy; Flickr/SabrinaDan Photo

Фото: © Flickr/SabrinaDan Photo

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке жёлтой лихорадки в Нигерии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что с сентября прошлого года по начало июня 2018 года в стране зафиксировано 1903 случая, похожих на лихорадку. В итоге из 1724 исследованных проб вирус обнаружен лишь в 108. От заболевания скончались 47 человек.

Роспотребнадзор просит обращать внимание на данную информацию при планировании поездок.

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Артём Андреев
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