Страшные манекены напугали геймеров на новой карте PlayerUnknown's Battlegrounds

Карта Sanhok не так давно появилась в популярном многопользовательском шутере. О ней тут же начали все говорить.

На новой карте геймеры обнаружили интересное здание. На втором этаже дома находится комната, где расположены манекены.

Фото: © PUBG

У манекенов полностью белые глаза, они стоят в странных позах. Своим жутким видом манекены напугали многих геймеров. В настоящий момент пользователи обсуждают находку, а те, кто впервые обнаруживает дом, всегда пугаются.

Также некоторые геймеры заявили, что они начали путать манекенов с обычными людьми. Многие начинали стрелять в них. Также были и те, кто выдавал своё местоположение врагам таким образом, после чего их убивали.