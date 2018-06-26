Страшные манекены напугали геймеров на новой карте PlayerUnknown's Battlegrounds
Фото: © PUBG
Карта Sanhok не так давно появилась в популярном многопользовательском шутере. О ней тут же начали все говорить.
На новой карте геймеры обнаружили интересное здание. На втором этаже дома находится комната, где расположены манекены.
Фото: © PUBG
У манекенов полностью белые глаза, они стоят в странных позах. Своим жутким видом манекены напугали многих геймеров. В настоящий момент пользователи обсуждают находку, а те, кто впервые обнаруживает дом, всегда пугаются.
Также некоторые геймеры заявили, что они начали путать манекенов с обычными людьми. Многие начинали стрелять в них. Также были и те, кто выдавал своё местоположение врагам таким образом, после чего их убивали.
Напомним, новая карта появилась в игре 22 июня. Она в 4 раза меньше оригинальной, поэтому бои заканчиваются намного быстрее.