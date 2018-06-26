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Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 11:48

Страшные манекены напугали геймеров на новой карте PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото: &copy;&nbsp;PUBG

Фото: © PUBG

Карта Sanhok не так давно появилась в популярном многопользовательском шутере. О ней тут же начали все говорить.

На новой карте геймеры обнаружили интересное здание. На втором этаже дома находится комната, где расположены манекены.

Фото: © PUBG

Фото: © PUBG

У манекенов полностью белые глаза, они стоят в странных позах. Своим жутким видом манекены напугали многих геймеров. В настоящий момент пользователи обсуждают находку, а те, кто впервые обнаруживает дом, всегда пугаются.

Также некоторые геймеры заявили, что они начали путать манекенов с обычными людьми. Многие начинали стрелять в них. Также были и те, кто выдавал своё местоположение врагам таким образом, после чего их убивали.

Напомним, новая карта появилась в игре 22 июня. Она в 4 раза меньше оригинальной, поэтому бои заканчиваются намного быстрее.

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Сергей Сурепин
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