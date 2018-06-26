Договор Nvidia заставляет журналистов делиться позитивным мнением о видеокартах
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Производитель периферии для персональных компьютеров оказался в очередной передряге.
Компания Heise опубликовала в Сети договор о неразглашении информации Nvidia. Согласно этому документу конфиденциальная информация, получаемая журналистами, может использоваться только на пользу самой Nvidia.
Неизвестно, используется ли такой договор в случае с теми, кто получает ранние версии GPU. Если это так, то это означает, что публикации и предварительные обзоры должны быть позитивными, независимо от реального мнения тех, кто их пишет.
Помимо этого, новая версия договора включает пятилетний срок действия на конфиденциальную информацию с примечанием, что коммерческие секреты запрещено упоминать в любом виде.