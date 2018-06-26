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Опубликовано 26 июня 2018, 11:28

В GTA V появятся ночные клубы

Фото: &copy; Rockstar/GTA V

Фото: © Rockstar/GTA V

Очередное обновление для одной из самых популярных игр последнего времени выйдет в следующем месяце.

Grand Theft Auto V получит очередное обновление. Разработчики выпустят новый контент для онлайн-режима игры Grand Theft Auto Online.

Дополнение будет бесплатным. Оно посвящено ночной жизни Лос-Сантоса. При этом радиостанции расширят свой ассортимент композициями исполнительницы The Black Madonna, группы Tale of Us и двух диджеев — Solomun и Dixon.

Вместе с этим стало известно, что геймеры теперь смогут покупать ночные клубы и управлять ими на территории всего города. Обновление будет доступно уже в июле.

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Сергей Сурепин
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