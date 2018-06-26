В GTA V появятся ночные клубы

Очередное обновление для одной из самых популярных игр последнего времени выйдет в следующем месяце.

Grand Theft Auto V получит очередное обновление. Разработчики выпустят новый контент для онлайн-режима игры Grand Theft Auto Online.

Дополнение будет бесплатным. Оно посвящено ночной жизни Лос-Сантоса. При этом радиостанции расширят свой ассортимент композициями исполнительницы The Black Madonna, группы Tale of Us и двух диджеев — Solomun и Dixon.