В GTA V появятся ночные клубы
Фото: © Rockstar/GTA V
Очередное обновление для одной из самых популярных игр последнего времени выйдет в следующем месяце.
Grand Theft Auto V получит очередное обновление. Разработчики выпустят новый контент для онлайн-режима игры Grand Theft Auto Online.
Дополнение будет бесплатным. Оно посвящено ночной жизни Лос-Сантоса. При этом радиостанции расширят свой ассортимент композициями исполнительницы The Black Madonna, группы Tale of Us и двух диджеев — Solomun и Dixon.
Вместе с этим стало известно, что геймеры теперь смогут покупать ночные клубы и управлять ими на территории всего города. Обновление будет доступно уже в июле.