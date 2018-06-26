Москалькова заявила, что не сможет посетить Вышинского

Дело в принципе паритетности: украинский омбудсмен посетила одного заключённого в РФ, и такую же возможность получит её коллега.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в ходе визита на Украину не посетит находящегося в херсонском СИЗО главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

— Согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности, поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я или российская сторона вправе посетить одного человека, — пояснила омбудсмен РИА "Новости".

Накануне Москалькова сообщала, что посетит россиянина Максима Одинцова, который находится в СИЗО в Киеве.

Напомним, ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонный разговор, во время которого договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключённых на территории соседних государств.