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Опубликовано 26 июня 2018, 11:18

Искусственный интеллект научился играть в Dota 2 лучше профессионалов

Фото: &copy; AP Photo/Elaine Thompson

Фото: © AP Photo/Elaine Thompson

Уникальная разработка принадлежит организации по развитию искусственного интеллекта OpenAI.

В середине июня алгоритмы OpenAI победили полупрофессиональную команду, которая входит в 1% лучших игроков в Dota 2. Также искусственный интеллект обыграл любительскую команду, которая входит в 10% лучших команд.

Каждый раз искусственному интеллекту удавалось выиграть в двух поединках из трёх (полупрофессионалы и любители выиграли по одному разу). Помимо этого, бот от OpenAI победил три любительские команды.

Искусственный интеллект обучался с помощью метода проб и ошибок, играя против себя самого. По словам технического директора OpenAI Грега Брокмана, успехи ИИ в Dota показывают, насколько алгоритмы подошли к решению реальных задач.

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Сергей Сурепин
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