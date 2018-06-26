Искусственный интеллект научился играть в Dota 2 лучше профессионалов

Уникальная разработка принадлежит организации по развитию искусственного интеллекта OpenAI.

В середине июня алгоритмы OpenAI победили полупрофессиональную команду, которая входит в 1% лучших игроков в Dota 2. Также искусственный интеллект обыграл любительскую команду, которая входит в 10% лучших команд.

Каждый раз искусственному интеллекту удавалось выиграть в двух поединках из трёх (полупрофессионалы и любители выиграли по одному разу). Помимо этого, бот от OpenAI победил три любительские команды.