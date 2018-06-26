Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 11:07

Майкл Дуглас хочет сыграть в новом "Человеке-муравье"

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

Актёр заявил, что для этого необходимо только немного "магии кино", а также дублёр, который будет выполнять трюки.

Майкл Дуглас, сыгравший изобретателя Хэнка Пима и первого Человека-муравья в киновселенной Marvel, рассказал о своих планах. Актёр заявил, что хочет сыграть в новом фильме "Человек-муравей".

Дуглас отметил, что не против отправиться в прошлое, когда Хэнк был первым Человеком-муравьём, и посмотреть, как он будет противостоять злу. По словам актёра, он готов на это, однако без дублёра для трюков не обойтись.

Сам же Дуглас имел в виду сцену из первой части "Человека-муравья", в которой Хэнк появился во флешбэке вместе с агентом Пегги Картер.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Marvel
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar