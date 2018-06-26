Майкл Дуглас хочет сыграть в новом "Человеке-муравье"

Актёр заявил, что для этого необходимо только немного "магии кино", а также дублёр, который будет выполнять трюки.

Майкл Дуглас, сыгравший изобретателя Хэнка Пима и первого Человека-муравья в киновселенной Marvel, рассказал о своих планах. Актёр заявил, что хочет сыграть в новом фильме "Человек-муравей".

Дуглас отметил, что не против отправиться в прошлое, когда Хэнк был первым Человеком-муравьём, и посмотреть, как он будет противостоять злу. По словам актёра, он готов на это, однако без дублёра для трюков не обойтись.