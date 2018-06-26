Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds признался в любви русским геймерам

Вместе с этим Брендан Грин пытается понять, как лучше интегрировать королевскую битву в компьютерный спорт.

Создатель популярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds дал интервью NAVI PUBG. Брендан Грин рассказал о популярности шутера в СНГ, а также об интеграции в киберспорт.

По словам разработчика, он осуществил свою мечту, когда PUBG стала частью киберспорта. Он хотел добиться этого ещё во времена работы над Arma 2. Грин был уверен, что королевская битва отлично впишется в компьютерный спорт.