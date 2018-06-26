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Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 11:15

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds признался в любви русским геймерам

Скриншот видео&nbsp;

Скриншот видео 

Вместе с этим Брендан Грин пытается понять, как лучше интегрировать королевскую битву в компьютерный спорт.

Создатель популярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds дал интервью NAVI PUBG. Брендан Грин рассказал о популярности шутера в СНГ, а также об интеграции в киберспорт.

По словам разработчика, он осуществил свою мечту, когда PUBG стала частью киберспорта. Он хотел добиться этого ещё во времена работы над Arma 2. Грин был уверен, что королевская битва отлично впишется в компьютерный спорт.

Вместе с этим разработчик добавил, что в следующем месяце пройдёт турнир PGI в Берлине. По словам Грина, он всегда хотел увидеть PUBG на стадионе — это произойдёт уже в июле. Также разработчик признался, что обожает регион СНГ, так как русскоязычное сообщество оказывает огромную поддержку жанру королевской битвы.

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Сергей Сурепин
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