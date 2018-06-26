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Опубликовано 26 июня 2018, 13:05

Умер советский актёр Хусан Шарипов

Народный артист Узбекистана, известный советский актёр Хусан Шарипов скончался в Ташкенте на 81-м году жизни. Об этом сообщают узбекские СМИ. Похороны артиста состоятся сегодня. Близкие и поклонники Шарипова помолятся за него в Соборной мечети Шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента.

Хусан Шарипов в фильме "Встреча" (1971)

Хусан Шарипов в фильме "Встреча" (1971)

На счету актёра около 30 киноработ. Он сыграл в таких фильмах, как "Бабушка-генерал" (1982), "Невеста из Вуадиля" (1984) , "Кодекс молчания" (1989), "Тайное путешествие эмира" (1990), "Бедные люди" (1992) и во многих других.

Последней работой Шарипова стал комедийный сериал "Трясогузка" (2011), где он сыграл главную роль.

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Марина Калегина
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