Умер советский актёр Хусан Шарипов

Народный артист Узбекистана, известный советский актёр Хусан Шарипов скончался в Ташкенте на 81-м году жизни. Об этом сообщают узбекские СМИ. Похороны артиста состоятся сегодня. Близкие и поклонники Шарипова помолятся за него в Соборной мечети Шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента.

Хусан Шарипов в фильме "Встреча" (1971)

На счету актёра около 30 киноработ. Он сыграл в таких фильмах, как "Бабушка-генерал" (1982), "Невеста из Вуадиля" (1984) , "Кодекс молчания" (1989), "Тайное путешествие эмира" (1990), "Бедные люди" (1992) и во многих других.