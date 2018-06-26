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Опубликовано 26 июня 2018, 16:50

Москальковой не дали встретиться с осуждённым на Украине россиянином Одинцовым

Руководство СИЗО в Киеве отказалось допустить уполномоченного по причине отсутствия разрешения Министерства юстиции Украины и суда.

Очередная встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой с гражданами нашей страны, осуждёнными на Украине, сорвалась. На этот раз правозащитница не смогла пообщаться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который находится под стражей в одном из киевских СИЗО.

Москалькова около часа прождала, пока её пустят к арестанту, однако в результате ей отказали с формулировкой, связанной с "отсутствием разрешения из Минюста Украины, а также разрешения суда".

— Переговоры с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, к сожалению, также не дали положительных результатов, и ворота СИЗО Киева остались закрыты, — написала она в "Инстаграме".

Позиция украинской стороны вызвала у Москальковой сожаление. Она рассчитывала, что допуск к осуждённым мог бы стать "шагом доброй воли в отношениях двух государств".

Напомним, что ранее Москальковой также не удалось посетить находящегося в СИЗО в Херсоне главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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Марина Калегина
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