Москальковой не дали встретиться с осуждённым на Украине россиянином Одинцовым

Руководство СИЗО в Киеве отказалось допустить уполномоченного по причине отсутствия разрешения Министерства юстиции Украины и суда.

Очередная встреча российского омбудсмена Татьяны Москальковой с гражданами нашей страны, осуждёнными на Украине, сорвалась. На этот раз правозащитница не смогла пообщаться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который находится под стражей в одном из киевских СИЗО.

Москалькова около часа прождала, пока её пустят к арестанту, однако в результате ей отказали с формулировкой, связанной с "отсутствием разрешения из Минюста Украины, а также разрешения суда".

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 26 Июн 2018 в 6:03 PDT

— Переговоры с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, к сожалению, также не дали положительных результатов, и ворота СИЗО Киева остались закрыты, — написала она в "Инстаграме".

Позиция украинской стороны вызвала у Москальковой сожаление. Она рассчитывала, что допуск к осуждённым мог бы стать "шагом доброй воли в отношениях двух государств".