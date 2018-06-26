Искусственный интеллект Илона Маска сыграет с лучшей командой Dota 2
Фото: © кадр из видео YouTube/канал OpenAI
Программа, которую разработала фирма OpenAI, примет участие на чемпионате мира The International.
Компания OpenAI сообщила о том, что искусственный интеллект, который разработали её инженеры, примет участие в чемпионате мира по Dota 2. Бот, который профинансировал Илон Маск, сыграет на турнире The International.
ИИ должен будет сразиться с лучшими геймерами в этой дисциплине. В прошлом году OpenAI противостоял отдельным игроками The International в мини-игре, и, по словам геймеров, они сами научились кое-чему у ботов, когда изучили записи.
По словам разработчиков, искусственный интеллект может совершить порядка тысячи различных действий в любой момент. Бот оценивает все возможности и выбирает лучшее действие. Матч пройдёт 28 июля.