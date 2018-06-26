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Опубликовано 26 июня 2018, 15:58

Стали известны все участники чемпионата мира по Dota 2

Фото: &copy; dota2-ru.gamepedia.com

Фото: © dota2-ru.gamepedia.com

Организаторы мероприятия вовсю готовятся к самому масштабному турниру этого года.

Стали известны все участники чемпионата мира по Dota 2. На турнир The International 2018 отправятся лучшие киберспортсмены в этой дисциплине.

Список участников The International 2018: Virtus.pro, Team Liquid, PSG.LGD, Team Secret, Mineski, Vici Gaming, Newbee, VGJ.Thunder, OG, FTM.Winstrike, Team Serenity, Invictus Gaming, Fnatic, TNC, PaiN Gaming, VGJ.Storm, Evil Geniuses, Optic Gaming.

Турнир пройдёт в Ванкувере с 15 по 25 августа. 18 участников поспорят за титул лучшей команды мира.

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Сергей Сурепин
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