"Беззаконие". Володин прокомментировал отказ во въезде на Украину Примакову

Председатель нижней палаты парламента заявил о необходимости дать жёсткую оценку действиям Киева.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беззаконием и грубым нарушением базовых демократических принципов отказ во въезде на Украину российскому журналисту, члену Общественной палаты РФ Евгению Примакову.

По мнению парламентария, для Киева подобные действия стали системой, поэтому ситуация требует незамедлительной реакции со стороны Европы. Володин отметил, что власти Незалежной "ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий".

— ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жёсткую оценку происходящему на Украине беззаконию, — подчеркнул спикер ГД.