Стали известны подробности сюжета нового "Человека-паука"

Теперь поклонники Marvel знают о том, что в продолжении главного героя отправят на летние каникулы.

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги дал интервью. В нём он поделился подробностями сюжета сиквела фильма "Человек-паук: возвращение домой".

Таким образом, Файги подтвердил, что фильм будет называться Spider-Man: Far From Home ("Человек-паук: далеко от дома"). Также он заявил, что фанаты не увидят погибших персонажей фильма "Мстители: война бесконечности" в трейлерах будущих лент.