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Опубликовано 26 июня 2018, 15:48

Стали известны подробности сюжета нового "Человека-паука"

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Теперь поклонники Marvel знают о том, что в продолжении главного героя отправят на летние каникулы.

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги дал интервью. В нём он поделился подробностями сюжета сиквела фильма "Человек-паук: возвращение домой".

Таким образом, Файги подтвердил, что фильм будет называться Spider-Man: Far From Home ("Человек-паук: далеко от дома"). Также он заявил, что фанаты не увидят погибших персонажей фильма "Мстители: война бесконечности" в трейлерах будущих лент.

При этом стало известно, что главный персонаж фильма Питер Паркер будет на каникулах в новой ленте. Премьера фильма запланирована на 5 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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