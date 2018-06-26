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Регион
Опубликовано 26 июня 2018, 15:38

Режиссёр "Стражей Галактики" закончил сценарий третьего фильма

Фото: &copy;&nbsp;Marvel Studios

Фото: © Marvel Studios

Съёмки новой киноленты запланированы на начало следующего года. Другие подробности не разглашаются.

Студия Marvel длительное время скрывала какие-либо подробности о работе над третьей частью "Стражей Галактики". Теперь же стало известно, что сценарий к фильму закончен.

Об этом сообщил режиссёр фильма Джеймс Ганн. Он опубликовал фотографию с титульной страницей сценария. Также режиссёр заявил, что вложил в работу каждую частичку своего сердца.

Напомним, съёмки фильма начнутся в начале 2019 года. Премьера запланирована на 2020 год.

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Сергей Сурепин
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