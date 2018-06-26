Режиссёр "Стражей Галактики" закончил сценарий третьего фильма
Фото: © Marvel Studios
Съёмки новой киноленты запланированы на начало следующего года. Другие подробности не разглашаются.
Студия Marvel длительное время скрывала какие-либо подробности о работе над третьей частью "Стражей Галактики". Теперь же стало известно, что сценарий к фильму закончен.
Every bit of my heart. pic.twitter.com/hSxnbLpdn6— James Gunn (@JamesGunn) June 25, 2018
Об этом сообщил режиссёр фильма Джеймс Ганн. Он опубликовал фотографию с титульной страницей сценария. Также режиссёр заявил, что вложил в работу каждую частичку своего сердца.
Напомним, съёмки фильма начнутся в начале 2019 года. Премьера запланирована на 2020 год.