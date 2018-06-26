Команду не пустят на чемпионат мира по Dota 2 из-за жульничества
Фото: © Valve
Перуанские киберспортсмены решили обмануть организаторов. Теперь они пропустят турнир с призовыми в 15 миллионов долларов.
Компания Valve сняла команду Thunder Predator с турнира The International 2018. Игроков отстранили от чемпионата мира по Dota 2 из-за жульничества.
Оказалось, что один из участников команды использовал мышь Razer с предустановленными посредством ПО Synapse 3 макросами. Дело в том, что игрок по имени Хуан AtuN Очоа сумел телепортировать несколько копий персонажа одновременно. По словам организаторов, провернуть подобное без предварительно запрограммированного макроса невозможно.
Напомним, ранее стали известны все участники чемпионата мира по Dota 2. Турнир пройдёт в Ванкувере с 15 по 25 августа. 18 участников поспорят за титул лучшей команды мира.