Команду не пустят на чемпионат мира по Dota 2 из-за жульничества

Перуанские киберспортсмены решили обмануть организаторов. Теперь они пропустят турнир с призовыми в 15 миллионов долларов.

Компания Valve сняла команду Thunder Predator с турнира The International 2018. Игроков отстранили от чемпионата мира по Dota 2 из-за жульничества.

Оказалось, что один из участников команды использовал мышь Razer с предустановленными посредством ПО Synapse 3 макросами. Дело в том, что игрок по имени Хуан AtuN Очоа сумел телепортировать несколько копий персонажа одновременно. По словам организаторов, провернуть подобное без предварительно запрограммированного макроса невозможно.