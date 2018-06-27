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Регион
Опубликовано 27 июня 2018, 03:31

"Эпическая поездка". Сборная Исландии поблагодарила Россию за тёплый приём на ЧМ

Фото &copy; Twitter/Knattspyrnusambandi&eth;&rlm;

Фото © Twitter/Knattspyrnusambandið‏

Сборная Исландии покинула чемпионат мира после проигрыша в матче против сборной Хорватии 26 июня со счётом 1:2. В своём "твиттере" команда опубликовала прощальное сообщение.

— Этот чемпионат мира стал такой эпической поездкой. Сегодня вечером мы оставили всё, абсолютно всё на поле и уходим с высоко поднятыми головами. Спасибо лучшим в мире болельщикам. Спасибо, Россия, за столь тёплый приём, — говорится в "твиттере" сборной.

Напомним, болельщики скандинавской команды отличились своей горячей поддержкой на мундиале, а один из футболистов стал российской интернет-сенсацией.

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Эмила Сидорова
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