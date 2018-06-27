"Эпическая поездка". Сборная Исландии поблагодарила Россию за тёплый приём на ЧМ
Фото © Twitter/Knattspyrnusambandið
Сборная Исландии покинула чемпионат мира после проигрыша в матче против сборной Хорватии 26 июня со счётом 1:2. В своём "твиттере" команда опубликовала прощальное сообщение.
This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you for such a warm welcome. #fyririsland pic.twitter.com/KrWj82LIpU— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) June 26, 2018
— Этот чемпионат мира стал такой эпической поездкой. Сегодня вечером мы оставили всё, абсолютно всё на поле и уходим с высоко поднятыми головами. Спасибо лучшим в мире болельщикам. Спасибо, Россия, за столь тёплый приём, — говорится в "твиттере" сборной.
Напомним, болельщики скандинавской команды отличились своей горячей поддержкой на мундиале, а один из футболистов стал российской интернет-сенсацией.