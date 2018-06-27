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Опубликовано 27 июня 2018, 11:48

Ромашки и открытки. Москву трогательно украсят ко Дню семьи, любви и верности

Семья москвичей на прогулке в Парке Горького Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Евгения Новоженина

Семья москвичей на прогулке в Парке Горького

Фото: © РИА Новости/ Евгения Новоженина

Этот российский праздник отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку.

Москва готовится отмечать День семьи, любви и верности — праздник, который пришёл к нам из православной традиции. В честь него столичные улицы украсят более 600 поздравительных открыток с изображением покровителей семьи и брака —Петра и Февронии, а также ромашек, которые считаются символом этого светлого праздника.

Как сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы, праздничные открытки-плакаты появятся на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах.

Кроме того, на фасадах домов на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице будут показывать видеоролики, посвящённые российским семьям.

Кстати, День семьи, любви и верности считается одной из самых популярных дат для заключения браков у столичных молодожёнов. В этом году сыграть свадьбу именно 8 июля решили более тысячи пар.

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Марина Калегина
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