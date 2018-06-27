Ромашки и открытки. Москву трогательно украсят ко Дню семьи, любви и верности
Семья москвичей на прогулке в Парке Горького
Фото: © РИА Новости/ Евгения Новоженина
Этот российский праздник отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку.
Москва готовится отмечать День семьи, любви и верности — праздник, который пришёл к нам из православной традиции. В честь него столичные улицы украсят более 600 поздравительных открыток с изображением покровителей семьи и брака —Петра и Февронии, а также ромашек, которые считаются символом этого светлого праздника.
Как сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы, праздничные открытки-плакаты появятся на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах.
Кроме того, на фасадах домов на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа на Тверской улице будут показывать видеоролики, посвящённые российским семьям.
Кстати, День семьи, любви и верности считается одной из самых популярных дат для заключения браков у столичных молодожёнов. В этом году сыграть свадьбу именно 8 июля решили более тысячи пар.