Песков объяснил срыв посещения заключённых дефицитом доверия между Украиной и РФ

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке", что её российская коллега Татьяна Москалькова сможет посетить россиянина Одинцова только в обмен на встречу с осуждённым в России украинцем Романом Сущенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложности, которые возникли у омбудсменов Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой с посещением заключённых на территории обеих стран.

По словам представителя Кремля, ситуация действительно складывается сложная, несмотря на предварительные договорённости и напряжённую работу, которая ведётся с обеих сторон.

— Здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведётся по линии и омбудсменов, и соответствующих служб, — пояснил Песков.

Напомним, что ранее Москальковой не удалось посетить находящегося в СИЗО в Херсоне главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а также встретиться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который находится под стражей в одном из киевских СИЗО.