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Регион
Опубликовано 27 июня 2018, 12:35

Песков объяснил срыв посещения заключённых дефицитом доверия между Украиной и РФ

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова.&nbsp;Фото: &copy; РИА &ldquo;Новости&rdquo; /&nbsp;Илья Питалев&nbsp;

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Фото: © РИА “Новости” / Илья Питалев 

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке", что её российская коллега Татьяна Москалькова сможет посетить россиянина Одинцова только в обмен на встречу с осуждённым в России украинцем Романом Сущенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложности, которые возникли у омбудсменов Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой с посещением заключённых на территории обеих стран.

По словам представителя Кремля, ситуация действительно складывается сложная, несмотря на предварительные договорённости и напряжённую работу, которая ведётся с обеих сторон.

— Здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведётся по линии и омбудсменов, и соответствующих служб, — пояснил Песков.

Напомним, что ранее Москальковой не удалось посетить находящегося в СИЗО в Херсоне главу портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а также встретиться с российским военнослужащим Максимом Одинцовым, который находится под стражей в одном из киевских СИЗО.

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в "Фейсбуке", что Москалькова сможет посетить россиянина Одинцова только в обмен на встречу с осуждённым в России украинцем Романом Сущенко.

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Марина Калегина
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