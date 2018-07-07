Игра в салки заставила девушку пролететь 6 тыс. км, чтобы коснуться друга

Джорджина Уилкинсон настолько увлеклась детской игрой, что пролетела более 6 тыс. километров, чтобы осалить своего друга. Для этого девушка замаскировалась под садовника и договорилась обо всём с родственниками Дрю Макьюэна. Юноша до последнего не догадывался, в чём дело, пока Джорджина не дотронулась до его плеча и сразу же не убежала, сообщает Unilad.

Семья Дрю специально назначила крестины племянницы на 22 июня, чтобы Джорджина смогла прилететь. Затем родственники предложили сделать групповое фото, однако на заднем плане мешал садовник... Дрю просит женщину выйти из кадра, как вдруг Джордина салит его и убегает, смеясь, словно самый страшный злодей.

Фото © Соцсети

Всего нас 10 человек, и мы играем в салки уже шесть лет. Но со временем мы разъехались по всему миру, от Сиднея до США. По правилам ты не может осалить человека, который осалил тебя, и ещё надо сразу же убежать Джорджина Уилкинсон

Фото © Соцсети

Джорджина и Дрю познакомились в 2014 году в Китае, куда они прилетели вместе с друзьями по студенческой программе. Там они и придумали сыграть в международные салки, разделившись на две команды.

Фото © Соцсети