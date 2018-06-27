Путин наградил гендиректора "Аэрофлота" Савельева орденом Александра Невского

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев награждён орденом Александра Невского. Руководитель ведущей авиакомпании получил его от президента РФ Владимира Путина. Торжественная церемония состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля. Добавим, что орденами, знаками отличия и почётными звания был награждён ряд выдающихся граждан, чьи достижения имеют для России особую ценность.

Орден Александра Невского — одна из высших наград государства и четвёртый орден Российской Федерации, которым награждён генеральный директор авиакомпании. Указом президента награда присвоена Виталию Савельеву за заслуги в развитии воздушного транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее глава крупнейшей российской авиакомпании был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почёта, орденом Дружбы.

После прихода в авиакомпанию в 2009 году команды во главе с Виталием Савельевым "Аэрофлот" занял в России первое место по перевозкам как на международных, так и на внутренних воздушных линиях. В 2018 году "Аэрофлот" отметил свое 95-летие в качестве самого мощного авиационного холдинга страны, который входит в топ-20 авиационных групп мира по пассажиропотоку.

За это время произошло полное технологическое обновление авиакомпании. Перевозчик удерживает 4-е место по цифровизации среди авиакомпаний мира в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co., в том числе является крупнейшим онлайн-продавцом в России. Авиакомпания эксплуатирует современный парк самолётов.

У "Аэрофлота" есть контракт на приобретение 50 самолётов Sukhoi Superjet 100, из которых уже 44 введены в эксплуатацию. Кроме того, годовое общее собрание акционеров компании одобрило сделку операционной аренды 50 новейших отечественных лайнеров МС-21-300, поставки которых должны начаться в 2020 году.