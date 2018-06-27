Ливиец приговорён к 22 годам за участие в нападении на консульство США в Бенгази
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На вынесении приговора судья отметил, что даже подозреваемый в терроризме может расчитывать на справедливое судебное разбирательство в США.
Федеральный судья США приговорил Абу Ахмеда Хаталлу к 22 годам тюремного заключения за организацию нападений на американское консульство в Ливии, сообщает Courthouse News Service.
Мужчина был признан виновным по четырём из 18 пунктов в ноябре прошлого года.
Хаталлу обвинили в сговоре с целью обеспечения материальной поддержки террористов и в уничтожении имущества, что угрожало посторонним лицам. А также ему предъявлены обвинения в использовании полуавтоматического оружия во время преступления и применении насилия.
В конце 2017 года с Хаталлы сняли обвинения в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази.