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Регион
Опубликовано 27 июня 2018, 22:50

Ливиец приговорён к 22 годам за участие в нападении на консульство США в Бенгази

Фото &copy; Twitter/Courthouse News

Фото © Twitter/Courthouse News

На вынесении приговора судья отметил, что даже подозреваемый в терроризме может расчитывать на справедливое судебное разбирательство в США.

Федеральный судья США приговорил Абу Ахмеда Хаталлу к 22 годам тюремного заключения за организацию нападений на американское консульство в Ливии, сообщает Courthouse News Service.

Мужчина был признан виновным по четырём из 18 пунктов в ноябре прошлого года.

Хаталлу обвинили в сговоре с целью обеспечения материальной поддержки террористов и в уничтожении имущества, что угрожало посторонним лицам. А также ему предъявлены обвинения в использовании полуавтоматического оружия во время преступления и применении насилия.

В конце 2017 года с Хаталлы сняли обвинения в убийствах при нападении на консульство США в Бенгази.

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Эмила Сидорова
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