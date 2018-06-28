Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2018, 09:30

Москалькова и Денисова прибыли в Салехард для встречи с Сенцовым

Олег Сенцов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пивоваров

Олег Сенцов. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова прибыли в Салехард. Они планируют провести встречу с осуждённым за терроризм и объявившим голодовку Олегом Сенцовым.

— Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов, — приводит слова заявления пресс-службы Москальковой ТАСС.

Тем же рейсом в Салехард приехала и Людмила Денисова. По данным агентства, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины приехала в город без согласования с российским омбудсменом и другими структурами.

— Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов, — написала Денисова в своём "фейсбуке".

Летом 2015 года Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае этого года он объявил голодовку.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
  • Олег Сенцов
  • Людмила Денисова
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar