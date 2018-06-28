Москалькова и Денисова прибыли в Салехард для встречи с Сенцовым
Олег Сенцов. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова прибыли в Салехард. Они планируют провести встречу с осуждённым за терроризм и объявившим голодовку Олегом Сенцовым.
— Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов, — приводит слова заявления пресс-службы Москальковой ТАСС.
Тем же рейсом в Салехард приехала и Людмила Денисова. По данным агентства, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины приехала в город без согласования с российским омбудсменом и другими структурами.
— Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов, — написала Денисова в своём "фейсбуке".
Летом 2015 года Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае этого года он объявил голодовку.