Москалькова и Денисова прибыли в Салехард для встречи с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова прибыли в Салехард. Они планируют провести встречу с осуждённым за терроризм и объявившим голодовку Олегом Сенцовым.

— Татьяна Москалькова прибыла в Салехард, она планирует встретиться с отбывающим наказание Олегом Сенцовым и посетить ряд социальных объектов, — приводит слова заявления пресс-службы Москальковой ТАСС.

Тем же рейсом в Салехард приехала и Людмила Денисова. По данным агентства, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины приехала в город без согласования с российским омбудсменом и другими структурами.

— Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов, — написала Денисова в своём "фейсбуке".