Джаред Лето снимется в спин-оффе "Человека-паука"

Звезда фильма "Отряд самоубийц" получил роль в экранизации комиксов от киностудии Sony.

Студия Sony пригласила Джареда Лето на главную роль в фильме "Морбиус". Актёр сыграет Майкла Морбиуса — учёного-вампира, который был одним из классических противников Человека-паука.

Режиссёр фильма — Даниэль Эспинос ("Живое"). Берк Шарплесс и Мэтт Сазама, недавно работавшие над блокбастером "Могучие рейнджеры", напишут сценарий картины.

Лето давно интересовался этой ролью, однако не хотел подписываться, пока лично не убедился, что проект принял правильный вектор. Актёр встречался с постановщиками, которые претендовали на режиссёрское кресло.