Звезда "Трансформеров" нашла себе новый фильм
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Марк Уолберг будет играть частного детектива. Он получил роль в киноленте "Страна чудес".
Марк Уолберг опять будет работать с режиссёром Питером Бергом. Актёр сыграет главную роль в новом проекте Netflix под названием "Страна чудес".
Берг поставит картину по сценарию Шона О’Кифи. Нил Х. Мориц ("Джек — покоритель великанов") спродюсирует экранизацию. Сам же фильм основан на одноимённом детективном романе Эйса Аткинса.
У нового фильма пока нет даты выхода.