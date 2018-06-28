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Опубликовано 28 июня 2018, 08:53

Звезда "Трансформеров" нашла себе новый фильм

Фото:&nbsp;&copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Марк Уолберг будет играть частного детектива. Он получил роль в киноленте "Страна чудес".

Марк Уолберг опять будет работать с режиссёром Питером Бергом. Актёр сыграет главную роль в новом проекте Netflix под названием "Страна чудес".

Берг поставит картину по сценарию Шона О’Кифи. Нил Х. Мориц ("Джек — покоритель великанов") спродюсирует экранизацию. Сам же фильм основан на одноимённом детективном романе Эйса Аткинса.

У нового фильма пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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