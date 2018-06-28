Звезда "Трансформеров" нашла себе новый фильм

Марк Уолберг будет играть частного детектива. Он получил роль в киноленте "Страна чудес".

Марк Уолберг опять будет работать с режиссёром Питером Бергом. Актёр сыграет главную роль в новом проекте Netflix под названием "Страна чудес".

Берг поставит картину по сценарию Шона О’Кифи. Нил Х. Мориц ("Джек — покоритель великанов") спродюсирует экранизацию. Сам же фильм основан на одноимённом детективном романе Эйса Аткинса.