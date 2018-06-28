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Регион
Опубликовано 28 июня 2018, 09:03

Актёрский состав сериала "Хранители" вновь пополнился

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Abraham Caro Marin

Фото: © AP Photo / Abraham Caro Marin

Теперь к шоу присоединился Джереми Айронс. Оскароносный актёр примет участие в работе Дэймона Линделофа.

Актёр Джереми Айронс присоединился к актёрскому составу сериала "Хранители", который будет выходить на HBO. Айронс появится на экране вместе с Доном Джонсоном, Реджиной Кинг, Тимом Блейком Нельсоном, Луисом Госсетом — младшим, Эделейд Клеменс и Эндрю Ховардом.

Оригинальный комикс Алана Мура под формат ТВ-сериала адаптирует Дэймон Линделоф. Режиссёр сериалов "Американцы", "Лучше звоните Солу" и "Оставленные" Николь Кэссел поставит пилотный эпизод.

Пока нет информации, кого именно сыграет Айронс. На данный момент даже неизвестно, появится ли его персонаж в каких-либо других эпизодах помимо пилотного.

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Сергей Сурепин
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