Актёрский состав сериала "Хранители" вновь пополнился

Теперь к шоу присоединился Джереми Айронс. Оскароносный актёр примет участие в работе Дэймона Линделофа.

Актёр Джереми Айронс присоединился к актёрскому составу сериала "Хранители", который будет выходить на HBO. Айронс появится на экране вместе с Доном Джонсоном, Реджиной Кинг, Тимом Блейком Нельсоном, Луисом Госсетом — младшим, Эделейд Клеменс и Эндрю Ховардом.

Оригинальный комикс Алана Мура под формат ТВ-сериала адаптирует Дэймон Линделоф. Режиссёр сериалов "Американцы", "Лучше звоните Солу" и "Оставленные" Николь Кэссел поставит пилотный эпизод.