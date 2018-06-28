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Опубликовано 28 июня 2018, 09:14

Новая игра про покемонов вышла на айфонах

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/The Official Pok&eacute;mon YouTube channel

Фото: © Кадр из видео YouTube/The Official Pokémon YouTube channel

Изначально игра о популярных персонажах была доступна только на гибридной консоли Nintendo Switch.

Pokemon Quest теперь доступна на iOS и Android. Изначально игра про Покемонов была доступна только на консоли Nintendo Switch.

Это условно-бесплатная ролевая игра. Она вышла в прошлом месяце и достаточно быстро собрала более миллиона скачиваний. В игре вам предстоит создать команду из трёх карманных монстров, чтобы сражаться с другими покемонами и собирать добычу.

Внешне игра похожа на Minecraft. В мобильной версии, как и в оригинале, нет поддержки русского языка.

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Сергей Сурепин
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