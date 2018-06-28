Новая игра про покемонов вышла на айфонах

Изначально игра о популярных персонажах была доступна только на гибридной консоли Nintendo Switch.

Pokemon Quest теперь доступна на iOS и Android. Изначально игра про Покемонов была доступна только на консоли Nintendo Switch.

Это условно-бесплатная ролевая игра. Она вышла в прошлом месяце и достаточно быстро собрала более миллиона скачиваний. В игре вам предстоит создать команду из трёх карманных монстров, чтобы сражаться с другими покемонами и собирать добычу.