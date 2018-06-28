Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds отозвали иск к Fortnite
Фото: © Flickr/Whelsko
Ранее разработчики утверждали, что конкуренты позаимствовали элементы их многопользовательской игры.
Создатели игры PlayerUnknown's Battlegrounds отозвали судебный иск к Epic Games, поданный в конце мая. Дело о нарушении авторских прав закрыто.
В PUBG Corp. заявили, что не планируют продолжать разбирательство, однако конкретные причины решения раскрывать отказались. Корейское подразделение Epic, против которого был подан иск, также не прокомментировало ситуацию по поводу иска на почве плагиата Fortnite.
Пока не известно, какого компромисса достигли стороны. По всей видимости, компании решили договориться между собой в досудебном порядке. Трения между создателями двух "королевских битв" начались в сентябре, после выхода Fortnite Battle Royale.