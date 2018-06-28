Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds отозвали иск к Fortnite

Ранее разработчики утверждали, что конкуренты позаимствовали элементы их многопользовательской игры.

Создатели игры PlayerUnknown's Battlegrounds отозвали судебный иск к Epic Games, поданный в конце мая. Дело о нарушении авторских прав закрыто.

В PUBG Corp. заявили, что не планируют продолжать разбирательство, однако конкретные причины решения раскрывать отказались. Корейское подразделение Epic, против которого был подан иск, также не прокомментировало ситуацию по поводу иска на почве плагиата Fortnite.