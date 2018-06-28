На Урале родители подделали документы, чтобы устроить детей в первый класс

В Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела в отношении родителей двух первоклашек. Мам и пап поймали на фиктивной прописке, благодаря которой они пытались устроить своих чад в учебные заведения, которые считаются в городе элитными.

Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", оба нарушения были выявлены в Верх-Исетском районе. Теперь родителям грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы, либо арест на срок до шести месяцев. При этом остаётся неизвестным, будут ли учебные заведения настаивать на переводе первоклашек с фиктивной пропиской в другие школы.