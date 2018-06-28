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Регион
Опубликовано 28 июня 2018, 13:16

"Смотрит футбол и пишет сценарий". Москалькова встретилась в колонии с Сенцовым

Олег Сенцов.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пивоваров

Олег Сенцов. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

При этом вопрос о прекращении голодовки он отказался обсуждать с российским омбудсменом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с Олегом Сенцовым, который отбывает в колонии 20-летний срок за подготовку терактов в Крыму.

— Он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий фильма, — приводит слова Москальковой ТАСС.

Омбудсмен отмечает, что Сенцов находится в хорошей эмоциональной форме. Однако при этом он отказался обсуждать с ней прекращение своей голодовки.

Ранее сообщалось, что Москалькова намерена встретиться с Сенцовым. Его также собиралась посетить и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.

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Янковская Ольга
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