"Смотрит футбол и пишет сценарий". Москалькова встретилась в колонии с Сенцовым
Олег Сенцов. Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
При этом вопрос о прекращении голодовки он отказался обсуждать с российским омбудсменом.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с Олегом Сенцовым, который отбывает в колонии 20-летний срок за подготовку терактов в Крыму.
— Он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий фильма, — приводит слова Москальковой ТАСС.
Омбудсмен отмечает, что Сенцов находится в хорошей эмоциональной форме. Однако при этом он отказался обсуждать с ней прекращение своей голодовки.
Ранее сообщалось, что Москалькова намерена встретиться с Сенцовым. Его также собиралась посетить и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.