Крупный пожар на рынке в Кении: 15 человек погибло, десятки ранены

Не менее 15 человек погибло при пожаре, который охватил вещевой рынок Джикомба в кенийской столице Найроби. Некоторые сгорели заживо, другие отравились угарным газом в попытке спасти своё имущество. Ещё 70 человек получили ожоги разной степени тяжести. Состояние пятерых пострадавших вызывает у медиков опасения, их перевели в реанимацию.