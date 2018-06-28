Крупный пожар на рынке в Кении: 15 человек погибло, десятки ранены
Не менее 15 человек погибло при пожаре, который охватил вещевой рынок Джикомба в кенийской столице Найроби. Некоторые сгорели заживо, другие отравились угарным газом в попытке спасти своё имущество. Ещё 70 человек получили ожоги разной степени тяжести. Состояние пятерых пострадавших вызывает у медиков опасения, их перевели в реанимацию.
Deadly blaze sweeps through Nairobi's Gikomba market, killing at least 15 people and injuring 70 others https://t.co/1dufQcTw12 pic.twitter.com/04kumxEq6W— Al Jazeera English (@AJEnglish) 28 июня 2018 г.
По данным местной газеты Daily Nation, установить причины возгорания пока не удалось, однако часто причинами подобных возгораний становится неисправность электропроводки.
Точный ущерб сейчас устанавливается. По оценкам местных журналистов, пожар уничтожил собственность торговцев "на миллионы кенийских шиллингов".