В Snapchat появится больше игр
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Разработчики социальной сети планируют открыть игровую платформу для сторонних команд.
Мессенджер Snapchat позволит сторонним разработчикам создавать и выпускать игры в своём приложении. Snap уже договорилась с одним издательством о выпуске игр на платформе Snapchat, но название этой компании пока не разглашается.
Напомним, в апреле 2018 года Snapchat запустил собственный игровой формат Snappables. Это небольшие игры в дополненной реальности, использующие камеру мобильного устройства. Эти игры основаны на фирменной особенности Snapchat — так называемых линзах, добавляющих на видео интерактивные виртуальные объекты. Все игры создаёт пока только сама Snap.
Ежедневно во всём мире Snapchat пользуются 187 миллионов человек. Ежемесячная аудитория мессенджера превышает 300 миллионов человек.