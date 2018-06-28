В Snapchat появится больше игр

Разработчики социальной сети планируют открыть игровую платформу для сторонних команд.

Мессенджер Snapchat позволит сторонним разработчикам создавать и выпускать игры в своём приложении. Snap уже договорилась с одним издательством о выпуске игр на платформе Snapchat, но название этой компании пока не разглашается.

Напомним, в апреле 2018 года Snapchat запустил собственный игровой формат Snappables. Это небольшие игры в дополненной реальности, использующие камеру мобильного устройства. Эти игры основаны на фирменной особенности Snapchat — так называемых линзах, добавляющих на видео интерактивные виртуальные объекты. Все игры создаёт пока только сама Snap.