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Опубликовано 28 июня 2018, 14:38

Huawei Honor 10 получит масштабное обновление 30 июля

Фото: &copy; Huawei

Фото: © Huawei

Обновление субфлагмана включит в себя ПО GPU Turbo, которое повысит мощность процессора и конкретно графического редактора.

Honor 10 получит важное обновление ПО 30 июля — смартфон будет лучше тянуть мощные игры. Об этом сообщает TechRadar.

Дело в том, что апдейт включит в себя ПО GPU Turbo. Оно повышает мощность смартфона на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Также будет улучшена работа графического редактора.

Huawei представила GPU Turbo вместе с игровым смартфоном Honor Play. До официальной презентации компания анонсировала ПО как "грозную" технологию, с помощью которой совершит технологический прорыв.

Honor 10 — субфлагман. Он работает на топовом процессоре Kirin 970. В последнем обновлении ПО смартфон получил приложение Party Mode. Оно подключает смартфон к другим девайсам через NFC и синхронно воспроизводит один трек. Также был усовершенствован сканер пальца — теперь он распознаёт отпечаток владельца под любым углом.

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Денис Марков
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