Huawei Honor 10 получит масштабное обновление 30 июля

Обновление субфлагмана включит в себя ПО GPU Turbo, которое повысит мощность процессора и конкретно графического редактора.

Honor 10 получит важное обновление ПО 30 июля — смартфон будет лучше тянуть мощные игры. Об этом сообщает TechRadar.

Дело в том, что апдейт включит в себя ПО GPU Turbo. Оно повышает мощность смартфона на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Также будет улучшена работа графического редактора.

Huawei представила GPU Turbo вместе с игровым смартфоном Honor Play. До официальной презентации компания анонсировала ПО как "грозную" технологию, с помощью которой совершит технологический прорыв.