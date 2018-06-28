Huawei Honor 10 получит масштабное обновление 30 июля
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Обновление субфлагмана включит в себя ПО GPU Turbo, которое повысит мощность процессора и конкретно графического редактора.
Honor 10 получит важное обновление ПО 30 июля — смартфон будет лучше тянуть мощные игры. Об этом сообщает TechRadar.
Дело в том, что апдейт включит в себя ПО GPU Turbo. Оно повышает мощность смартфона на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Также будет улучшена работа графического редактора.
Huawei представила GPU Turbo вместе с игровым смартфоном Honor Play. До официальной презентации компания анонсировала ПО как "грозную" технологию, с помощью которой совершит технологический прорыв.
Honor 10 — субфлагман. Он работает на топовом процессоре Kirin 970. В последнем обновлении ПО смартфон получил приложение Party Mode. Оно подключает смартфон к другим девайсам через NFC и синхронно воспроизводит один трек. Также был усовершенствован сканер пальца — теперь он распознаёт отпечаток владельца под любым углом.