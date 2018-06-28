Шведский суд занял сторону "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

В Швеции Апелляционный суд округа Свеа сегодня отказался отменять свой приказ от 13 июня. Тем решением инстанция приостановила исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом".

— "Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными, — отметили в российском газовом холдинге.

Там подчеркнули, что такое решение суда усилило позицию "Газпрома", который обжалует попытки Украины добиться исполнения арбитражного решения в разных государствах.