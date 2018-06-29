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Опубликовано 29 июня 2018, 07:34

Культовое воссоединение. Сериалу "Во все тяжкие" исполнилось 10 лет

Кадр из фильма &ldquo;Во все тяжкие&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Во все тяжкие”/kinopoisk.ru

Журнал Entertainment Weekly решил собрать актёров сериала "Во все тяжкие" вместе.

Звёзды кино и ТВ собрались для фотосессии в честь десятилетия первого сезона. Актёры не только поделились своими впечатлениями, но и появились на фотографиях, способных снова погрузить читателей в атмосферу сериала.

В январе 2018 года прошло ровно 10 лет с момента выхода сериала "Во все тяжкие". Он рассказывал об учителе химии Уолтере Уайте, который начал варить метамфетамин после того, как ему диагностировали рак.

Сериал успел поучаствовать в 350 номинациях и получить 137 наград. Актёры шоу и его создатель Винс Гиллиган решили воссоединиться, чтобы дать большое совместное интервью для EW. Большинство признаётся, что скучает по легендарному шоу — некоторые не могут свыкнуться с мыслью, что им повезло участвовать в этом проекте.

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Сергей Сурепин
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