Культовое воссоединение. Сериалу "Во все тяжкие" исполнилось 10 лет
Кадр из фильма “Во все тяжкие”/kinopoisk.ru
Журнал Entertainment Weekly решил собрать актёров сериала "Во все тяжкие" вместе.
Звёзды кино и ТВ собрались для фотосессии в честь десятилетия первого сезона. Актёры не только поделились своими впечатлениями, но и появились на фотографиях, способных снова погрузить читателей в атмосферу сериала.
В январе 2018 года прошло ровно 10 лет с момента выхода сериала "Во все тяжкие". Он рассказывал об учителе химии Уолтере Уайте, который начал варить метамфетамин после того, как ему диагностировали рак.
Сериал успел поучаствовать в 350 номинациях и получить 137 наград. Актёры шоу и его создатель Винс Гиллиган решили воссоединиться, чтобы дать большое совместное интервью для EW. Большинство признаётся, что скучает по легендарному шоу — некоторые не могут свыкнуться с мыслью, что им повезло участвовать в этом проекте.