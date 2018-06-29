Культовое воссоединение. Сериалу "Во все тяжкие" исполнилось 10 лет

Журнал Entertainment Weekly решил собрать актёров сериала "Во все тяжкие" вместе.

Звёзды кино и ТВ собрались для фотосессии в честь десятилетия первого сезона. Актёры не только поделились своими впечатлениями, но и появились на фотографиях, способных снова погрузить читателей в атмосферу сериала.

В январе 2018 года прошло ровно 10 лет с момента выхода сериала "Во все тяжкие". Он рассказывал об учителе химии Уолтере Уайте, который начал варить метамфетамин после того, как ему диагностировали рак.