Посыпь меня! Белла Хадид снялась топлес, прикрывшись только тонким слоем песка

Девушка, которая обладает аудиторией 18,7 млн в "Инстаграме", обнажила грудь во время жаркой фотосессии. Перед объективом нью-йоркского фотографа родом из Австралии Криса Коллса красавица Белла сидела на песке с закрытыми глазами, подставив лицо солнечным лучам. Из одежды — только маленькие стринги, которые почти незаметны в чёрно-белой версии фотографии. Сверкающее тело модели покрывали песчинки, а грудь она прикрыла скрещёнными ладонями.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В рамках съёмки сделали ещё несколько эффектных фотографий. Длинные ноги модели подчеркнули чёрным платьем в пол с поясом на тонкой талии и контрастными белыми брюками в сочетании с туфлями на высоком каблуке.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Сам Крис Коллс у себя в "инстаграме" выложил снимки с довольно эротической Беллой из Мексики. На одном из них девушка в довольно необычном наряде: красном закрытом купальнике и белом пиджаке. Комплект сопровождает дерзкий взгляд в камеру. На втором Белла лежит в воде с запрокинутой головой, а мокрая одежда облегает её тело.

Чёрно-белые тенденции поддержала и 54-летняя мама Беллы Иоланда Хадид, бывшая фотомодель и дизайнер интерьера. Она выложила снимок, на котором позирует в маленьких трусах и тёмном топе. Несколько лет она боролась с болезнью Лайма, которая протекала достаточно непросто. Теперь же женщина говорит, что она снова полюбила своё тело.